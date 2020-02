Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Laura Fygi in Paterswolde

Muziekliefhebbers, opgelet. Zaterdag geeft Laura Fygi een concert in Fletcher Familiehotel Paterswolde. Tijdens dit concert wordt de jazz-zangeres begeleid door drie Zuid-Amerikaanse muzikanten, oftewel het Trio Galante. Voor iedereen die van romantische Latijnse klanken houdt, is het concert een aanrader. Het programma begint om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Midwinterconcert

Er is meer te doen op het gebied van muziek. Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland geeft een concert in de Jozefkerk in Assen. Onder meer nummers als Coming Home, We are Marching en de Vera Lynn Medley strelen de trommelvliezen. Aanvang: 20.00 uur.

Excursie waterwingebied

Biodiversiteit (u weet wel, van die stikstofdiscussie) is actueler dan ooit. Op de Bisschopsberg in Havelterberg doet Waterbedrijf Vitens haar best om de diversiteit van de natuur te vergroten. Geen eentonige bossen of weilanden dus, maar afwisseling is het devies. Hoe het ecologische beheer in dit waterwingebied in de praktijk werkt, wordt zaterdag door Vitens verteld tijdens een excursie.

Woldsafari

Voor natuurliefhebbers is er meer keus: zaterdag kan je namelijk samen met de boswachter van Staatsbosbeheer op ontdekkingstocht door de natuur van het Drents-Friese Wold. De boswachter legt je uit hoe de de natuur aantrekkelijker wordt. Uiteraard zijn er mogelijkheden tot het stellen van vragen. Een bijzonderheid: je kan ook virtueel met de boswachter op pad via virtual reality.

Open dag Fruithof

Van de natuur naar fruit is een kleine stap. Want wil je een oude fruitboom nieuw leven inblazen, dan kan dat zaterdag in Frederiksoord. De collectie boomgaard De Fruithof houdt dan een open entdag. Enten - transplantatie - is een manier om planten of bomen te kweken. Een deel van een goede tak wordt dan 'geplakt' op een geschikte stam met wortel, waardoor uit die tak een volwaardige fruitboom kan groeien. Het enten kan van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Première 'Voorwaarts'

In theater de Schalm in Assen gaat zaterdagavond de documentaire Voorwaarts in première. Hierin worden drie jongens gevolgd tijdens de opleiding tot soldaat luchtmobiel in Assen. Documentairemaker en journalist Jeroen Kelderman (winnaar Stan Storimans Prijs 2013) kreeg toestemming om een half jaar lang mee te lopen met zijn camera.

Sterren kijken

We hopen maar dat het weer niet al te veel roet in het eten gooit. Stevige bewolking zou bijvoorbeeld zonde zijn voor de Landelijke Sterrenkijkdagen, onder meer in de radiotelescoop in Dwingeloo. Op het buitenterrein staan daar, als het helder is, diverse telescopen waardoor het mogelijk is om naar de sterren te kijken. Mocht het toch bewolkt zijn, dan kan je naar binnen voor een rondleiding en demonstratie.

Afgelast

Ten slotte een somber bericht: vanwege het aangekondigde onstuimige weer gaat de schrikkelwandeling door de Anserdennen niet door. De route aan de rand van het Dwingelderveld mocht dan wel de nodige beschutting bieden, maar een wandeltocht bleek toch te gevaarlijk. Helaas!