Speciale Alpe d'HuZes-actie op televisietoren Smilde

Vader en moeder Hegen fietsen wel vaker een rondje op de mountainbike of racefiets. Maar nu moeten ze trainen. Want in juni fietsen ze met een team van twintig vrienden en familieleden naar de top van de Alpe d'Huez in Frankrijk. Ze doen mee aan de jaarlijkse sponsortocht voor kankeronderzoek Alpe d'Huzes en daarvoor halen ze geld op, veel geld.

Petje op

Thomas kreeg in augustus kanker. Er zat een grote tumor in zijn been die in januari is weggesneden en waarvoor hij chemokuren heeft en regelmatig bestraald wordt. Met een petje op zit hij in een rolstoel, want hij brak ook nog eens zijn heup vanwege het verzwakte bot. Thuis doet hij wat voor school, want om naar school - het Dr. Nassau College in Assen - te gaan is hij nog te zwak. En toch is hij inmiddels gewend aan zijn situatie, voor zover dat gaat.

"Ik moet vaak naar het ziekenhuis en ik kan niet elke les volgen. Ooit ga ik wel weer uit die rolstoel. Ik ben aan het revalideren en ik hoop dat ik over een paar maanden weer zelf kan lopen met krukken. Ik verlang naar de toekomst. Dat ik ben genezen en dat ik mijn normale leven weer terug heb. En dat komt steeds dichterbij. In augustus ben ik ongeveer klaar met de behandeling, als het zo doorgaat en er niks tussen komt."

Idee van zus

De zus van Thomas, Sanne, kwam met het idee om mee te doen aan de sponsortocht Alpe d'Huzes. En zij had zelfs al een team ingeschreven, voordat de rest van de familie er goed en wel weet van had. Dus begon de inzameling van sponsorgeld. Er zijn al flessen wijn met een eigen etiket, cupcakes, knieperties, vogeltaarten en bidons met opschrift verkocht op markten. Ook was er een voetbalbingo bij voetbalclub Smilde '94 en een fancy-fair op het Dr. Nassau College.

Daarnaast hielden ze een fietsdiscomarathon van 24 uur op een hometrainer bij hen thuis. Al met al is er al meer dan 25.000 euro binnen en is het aanvankelijke doel in die zin gehaald. Maar er staan meer acties op stapel. Voor een bingoavond bij Sportcafé Radix in Smilde moesten er prijsjes worden gevonden. Toen kwam het idee voor een bezoek van twee personen aan de televisietoren als een van de prijzen.

Mijn hemel

Vader Marnix Hegen: "Het leek mij een leuk idee, een bezoek aan de toren als prijs. Ik heb de eigenaar gebeld en kreeg van Cellnex de vraag waar ik aan dacht. Ik zei dat ik dat niet wist. Hun antwoord was toen: 'Nou wij denken aan een man of duizend'. Toen dacht ik, mijn hemel. En vervolgens maken we daar een groot event van. Een heel plezierige verrassing was dat. En dat mocht ook wel een keer, want we maken al zoveel nare verrassingen mee."

Leonie Jansma van Cellnex, het bedrijf dat de televisietoren beheert, legt het allemaal uit. "We vinden dit een hartstikke leuk idee. We werken wel vaker aan zoiets mee. We willen een groen karakter uitstralen en gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. Dus stellen we de toren open in de hoop dat er een mooi bedrag wordt binnengehaald."

7,50 euro Een kaart gaat 7,50 euro kosten. De familie Hegen is bezig een hele organisatie op te tuigen om voor een goede stroomlijning van het bezoek te zorgen. Over twee dagen verspreid kunnen er per dag maximaal 511 bezoekers komen. Iedereen moet dan met de vrij krappe lift op en neer naar de negentiende verdieping. Het evenement is op zaterdag 9 en zondag 10 mei. Het doel is bijgesteld. De familie Hegen hoopt nu 40.000 euro binnen te halen voor kankeronderzoek. Voor meer info, kijk hier.

Team Little Bird 1 en 2

Het team, eigenlijk twee teams, bestaat uit familieleden en vrienden. Team Three Little Birds 1 en 2 heten ze. Speciale zwarte T-shirts met een mooi logo zijn daarvoor gedrukt. De fietsen zijn nagekeken en er is nog drie maanden om te trainen. "Als je de VAM-bult in Wijster kan beklimmen, dan moet dit ook lukken", zegt Marnix Hegen optimistisch.

En als het even meezit, dan is Thomas er zelf bij begin juni in Frankrijk. Dan staat hij op de berg zijn twee teams toe te juichen. "Het is nu gepland dat ik dan in mijn goede week zit, dus dat ik mee kan. Dat de bloedwaarden goed zijn, maar dan moet er niks mis gaan."

Thomas moet lachen op de vraag wat hij ervan vindt dat ze straks allemaal voor hem boven in de televisietoren zijn: "Ach ja, die komen natuurlijk ook voor het uitzicht. Maar het geld is voor het goede doel. Ik denk dat het heel leuk gaat worden. Het gaat allemaal goed met het regelen, dus het komt goed denk ik."