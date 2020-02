'Deze winter is een horrorwinter'

Op de schaatsafdeling in de winkel van oud-schaatser Jan Bols en zijn zoon Alexander in Hoogeveen is het rustig. Tijdens een strenge winter slijpt Bols honderden schaatsen, maar de afgelopen maanden was dat niet het geval. "We hopen altijd dat het echt een ouderwets strenge winter wordt, maar er kwam niks. Het was een flop", vertelt Bols.

Slijphok

Afgelopen maanden heeft Bols de schaatsen van de fanatieke recreant en de wedstrijdschaatser wel geslepen. "Dat zijn er een aantal per week", zegt Bols. "We verkopen nog wel wat, maar dat staat niet in verhouding met wat wij op voorraad hebben."

Tijdens een strenge winter staat Bols in zijn 'slijphok', zoals hij het zelf noemt. De schaatsen die worden verkocht, worden eerst door hem geslepen. "Met een paar ben ik ongeveer vijf à acht minuten bezig en dat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. De klant wacht er natuurlijk op, want de volgende dag willen ze schaatsen."

Veel strooizout over

Dat het een zachte winter is, daar weet Peter Snippe, gladheidsadviseur bij Rijkswaterstaat, alles van. Er liggen nog tonnen strooizout in de depots. "We hebben heel veel zout over. In Drenthe is deze winter 680 ton zout op de wegen gestrooid. Tijdens een normale winter is dat bijna 4.800 ton", vertelt Snippe. Daarnaast zijn de strooiwagens deze winter maar zeventien de weg op gegaan, terwijl dat anders ruim vijftig keer is.

Dat het veel minder vaak glad is, merkt Snippe duidelijk aan zijn werkzaamheden. "Ik doe nu werk dat ik eigenlijk pas in april en mei doe. Normaal ben ik in deze tijd van het jaar druk bezig met bouwvergaderingen en het beoordelen van de strooiacties. Maar die annuleren wij, want er zijn te weinig acties geweest.

Snippe vreest niet voor zijn baan, maar hij mist de zachte winters wel. "Ik mis het om er 's nachts uit te gaan, om te kijken wat het weer wordt. Gaan we wel of niet strooien? Dit is voor mij een horrorwinter."

'We houden moed'

Komt die strenge winter ooit nog terug? Bols is positief gestemd. "Mensen die nog veel ouder zijn dan ik en die er verstand van hebben, zeggen dat het een golfbeweging is. Het wordt vast wel weer een keer een strenge winter. Daar moeten we maar op blijven hopen. We houden moed."