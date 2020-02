Baanrenner Roy Eefting neemt verrassend revanche op puntenkoers met brons

Roy Eefting heeft bij de WK baanwielrennen in Berlijn verrassend het brons gepakt op de puntenkoers. De 30-jarige wielrenner die opgroeide in Grolloo reed een bekeken race waarin hij al vroeg in de wedstrijd samen met drie andere renners een ronde voorsprong nam op het peloton.

Even ging hij zelfs aan de leiding maar kwam in punten uiteindelijk tekort tegen de Nieuw-Zeelander Corbin Strong (goud) en de Spanjaard Sebastián Mora (zilver).

Eefting werd eerder in de week vijfde op de scratch, het onderdeel waarop hij zijn zinnen had gezet. "Dat was een mislukking. Ik was een van de beteren, maar het lukte niet. Vandaag hoorde ik zeker niet bij de besten maar lukte het wel. Dat is het mooie van het spelletje", vertelde hij nadat de eerste vermoeidheid was verwerkt.

Vol aan de bak

Eefting moest ook aan het einde van de 160 ronden (40 km) nog vol aan de bak om een medaille veilig te stellen. Mora had net een ronde gepakt en leek hem daarmee van het podium te stoten. Maar Eefing had goed opgelet en wist dat de punten die hij in de laatste sprint kon verdienen hem alsnog een medaille zouden opleveren.

"Ik was blij met die ronde die ik had gepakt. Daarna heb ik heel wat ronden 'jankend' bij anderen in het wiel gereden. Dit is niet echt mijn onderdeel, ik ben heel tevreden met deze medaille."

Avontuur

Eefting leidt een avontuurlijk leven als wielrenner op de weg. Eerst reed hij in dienst van een Fins team en nu komt hij uit voor het Maleisische Team Sapura Cycling. Zijn werkterrein ligt vooral in Azië met af en toe een uitstapje naar de baan. "Ik heb eerder jaren in Nederland gereden. Dit bevalt me beter. Ik zie wat van de wereld terwijl ik mijn hobby uitoefen."

Titelverdediger Jan-Willem van Schip ontbrak op de puntenkoers. Hij richt zich bij het WK baan op het omnium en de koppelkoers. Voor Nederland was het de vierde medaille na goud op de teamsprint mannen, voor Kirsten Wild op scratch en Harrie Lavreysen op de keirin.