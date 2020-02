Lukkien: Naar plek 8 kijken is veel te vroeg, eerst snel naar 35 punten

Toch wil FC Emmen-trainer Dick Lukkien nog niet kijken naar plek 8 in de eredivisie. "Daarvoor is het te vroeg. Wij willen in eerste instantie zo snel mogelijk richting de 35 punten, waarmee we ons veilig spelen. Laten we over een paar weken maar kijken wat er nog meer mogelijk is."

Feit blijft dat de Drentse club 2020 uitstekend is begonnen en afgelopen zondag was het absoluut hoogtepunt van dit seizoen en misschien zelfs wel van anderhalf jaar voetballen in de eredivisie. De zege op Willem II zorgde in ieder geval voor veel tevredenheid bij Lukkien. "Het was écht een goede wedstrijd. We hebben 98 minuten lang een prima niveau gehaald. Dat deed Willem II trouwens ook, maar wij waren overall de betere ploeg.

'Knap hoe Sparta het doet dit seizoen'

Zondag om 16.45 wacht de volgende klus, uit bij het verrassend sterke Sparta. De Rotterdammers staan 11e, één punt en één plek boven Emmen. "Het is heel knap van Henk Fräser en zijn mannen. Ze doen het vooral thuis goed, maar dat is ook niet zo heel gek... want dat doen veel meer clubs", aldus Lukkien die op Het Kasteel (waar FC Emmen anderhalf jaar geleden geschiedenis schreef door te promoveren naar de eredivisie) niet kan beschikken over Kerim Frei. De Turkse buitenspeler heeft een hamstringblessure. Zijn plek wordt ingenomen door Luka Adzic. Voor de rest lijkt Lukkien zijn basisteam van vorige week niet te wijzigen.

Vertrouwen hebben in elkaar én dat je klaar bent om te spelen mag niet van invloed zijn op het presteren in thuis- of uitduels. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

"We gaan voor een resultaat uiteraard zondag", vervolgt Lukkien. "Ja, een resultaat kan ook een punt zijn. Maar ik vind dat we tegen Vitesse en Fortuna uit een 'steady level' hadden en dus ook terecht een punt pakten. We kunnen winnen, absoluut. Dat wat we thuis kunnen brengen, moeten we ook op vreemde bodem doen. Dat is in mijn ogen iets mentaals. Vertrouwen hebben in elkaar én dat je klaar bent om te spelen mag niet van invloed zijn op het presteren in thuis- of uitduels."