Daphne uit Havelte is niet The Voice of Holland

Daphne van Ditshuizen is niet The Voice of Holland van dit jaar geworden. De zangeres uit Havelte stond in de finale van de talentenjacht, maar won niet.

Van Ditshuizen zong in de finale het nummer Gravity van Sara Bareilles. Na afloop kreeg ze lovende reacties, waar ze in eerdere uitzendingen nog kritiek kreeg. Haar coach Ali B. was heel blij. "Ik vind iedereen die groeit interessant. Je ging in de halve finale door, maar iedereen had het erover dat het niet terecht was. Dat lijkt mij voor jou heel erg."

'Dit is wat vertrouwen met je doet'

"Je hebt het echt megagoed gedaan", zei Lil Kleine, een van de andere coaches. "Vorige week ging het mis, maar je hebt het rechtgezet." Ook Waylon sloot zich daarbij aan. "Dit is wat geloof en vertrouwen met je doet." Anouk, die eerder nog wel kritisch was, was nu erg positief. "Je hebt voor mij bewezen dat je deze plek in de finale verdient."

Later in de uitzending deed ze nog een duet met Davina Michelle. De twee zongen Don't Start Now van Dua Lipa. Daarna was het aan het publiek. Van de vier finalisten moesten er twee afvallen. Daphne van Ditshuizen werd dus een van hen.

Lees ook: