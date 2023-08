COA eigenaar van voormalige gevangenis Hoogeveen voor 2,4 miljoen euro

Flink investeren

"De koop is een bewuste keuze, omdat we er dus langer kunnen zitten", laat een woordvoerder van het COA weten. "Het is niet heel bijzonder, we hebben in Nederland wel meer panden in ons bezit. We maken de afweging of het financieel uit kan. Dat is in deze situatie zo." Naast de voormalige gevangenis in Hoogeveen is de organisatie ook eigenaar van de opvanglocatie in Zweeloo.