Iedere dag een knapzaktocht: vandaag loopt verslaggever Elly Smit de route bij Linde

Elly Smit loopt de komende week kriskras door Drenthe. De hele week staat de Radio Drenthe-rubriek Op Tjak in het teken van knapzakroutes. De wandeltochten lopen over oude bospaden, langs beekjes en door dorpskernen. Iedere dag loopt Elly een route van 15 tot 20 kilometer. Onderweg doet ze verslag van haar tocht en de mensen die ze onderweg ontmoet.

Vandaag start de tocht bij Huis ter Linde in Linde. Via Nolde en het landgoed Nolderhoeve loopt de route naar Oud-Avereest. Door natuurgebied Takkenhoogte en langs het Nolderveld keer je weer terug in Linde.