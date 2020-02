Fietsersbond wil het beleid van Noordenveld in heel Drenthe

Tynaarlo, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Meppel scoren op het eindrapport van het onderzoek allemaal minder goed. Alleen De Wolden, Westerveld en Noordenveld steken er positief bovenuit, terwijl Assen en Borger-Odoorn gemiddeld presteren. Het gaat in dit onderzoek niet om fietsen in natuurgebieden, maar om de paden binnen de bebouwde kom.

Verwarring door rotondes

De ondermaatse scores hebben onder meer te maken met het gemeentelijke beleid op rotondes, denkt de Fietsersbond. In bijna alle gemeenten moeten fietsers, als ze willen oversteken, wachten op het overige verkeer. "Daarmee wijkt Drenthe af van de rest van Nederland en de landelijke richtlijnen", zegt Gert Oostergetel van de Fietsersbond. "Dat is vervelend, omdat door dit beleid fietsers moeten remmen."

Zorgelijker vindt Oostergetel de verschillen met bijvoorbeeld de kop van Overijssel. "Daar hebben fietsers voorrang op de rotonde. Het gebrek aan eenheid leidt tot onveiligheid. Fietsers weten hierdoor niet waar ze aan toe zijn."

Zo moet het niet, stelt de Fietsersbond. Op de rotonde in Beilen heeft de automobilist voorrang op de fietser (Rechten: RTV Drenthe)

Noordenveld wijkt af

In de top 100 van de Fietsersbond scoort Noordenveld met de 27ste plaats de hoogste notering. De belangenbehartiger vindt dat niet verrassend. Oostergetel: "Wij waarderen het bijvoorbeeld heel erg dat Noordenveld wél voorrang geeft aan fietsers op rotondes. Als je kijkt naar het actieve beleid op fietsgebied, dan is het niet raar dat Noordenveld boven de andere Drentse gemeenten eindigt."

Wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld is verantwoordelijk voor het fietsbeleid in de regio. Zelf stapt hij regelmatig op de fiets, bijvoorbeeld als hij een afspraak heeft in de stad Groningen. "Het is duurzaam, gezond, lekker en fris", zegt hij.

Behalve voorrang op rotondes doet Noordenveld meer voor fietsers, vertelt Wekema. "Iedereen kent wel die beruchte rood-witte paaltjes die bedoeld zijn om ander verkeer op fietspaden tegen te houden. Die proberen we nu zo veel mogelijk te verwijderen. Daarnaast investeren we in de kwaliteit van fietspaden. Als je naar Groningen wil, ligt er heel mooi pad dwars door de Onlanden. Zo kan je heel comfortabel naar de plek van bestemming."

Wat andere gemeenten doen moeten ze zelf weten, vindt de wethouder. "Maar het zou fijn zijn als zij de fietser ook op één zetten."

De ranglijst van de Fietsersbond is samengesteld op basis van 45.000 fietsers die hun mening gaven over de kwaliteit van fietsen in hun omgeving. Dat beeld is aangevuld met een aantal objectieve factoren, bijvoorbeeld de hoeveelheid vrijliggende fietspaden naast 50-kilometerwegen, stedelijke dichtheid en hoever fietsers moeten omrijden om op hun bestemming te komen.

