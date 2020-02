301 Drenten vieren verjaardag op schrikkeldag

Voor 301 Drenten is vandaag een erg bijzondere dag. Zij zijn jarig, voor het eerst in vier jaar.

Deze feestneuzen zijn geboren op 29 februari, de datum die eens in de vier jaar voorkomt, en mogen daarom 'echt' hun verjaardag vieren.

Meeste jarigen in Emmen

In absolute aantallen wonen de meeste 'schrikkeljarigen' logischerwijs in de grootste gemeenten. Emmen telt er 62, Hoogeveen 45 en Assen 41. De minste Drentse jarigen vind je in De Wolden en Borger-Odoorn: beide gemeenten tellen er 12, blijkt uit cijfers van het CBS.

Per duizend inwoners hebben Hoogeveen, Westerveld en Noordenveld de meeste jarigen in huis: 0,8. De gemeente Tynaarlo is hekkensluiter met 0,4 jarigen per duizend inwoners.

11.000 jarigen

Dit jaar zijn op 29 februari in heel Nederland ruim 11.000 mensen jarig. Een aanzienlijk deel van hen woont in Zuid-Holland (1.977), Noord-Holland (1.452), Noord-Brabant (1.481) of Gelderland (1.264). Per 10.000 inwoners vieren de meeste mensen een verjaardagsfeestje in de provincie Friesland: 7,3.

Vandaag kunnen 466 kinderen die vier jaar geleden geboren werden voor het eerst hun verjaardag op schrikkeldag vieren. Van alle jarigen worden er zes 100 jaar.

Trouwen op 29 februari

In februari wordt doorgaans weinig getrouwd, maar een bijzondere dag als de 29ste is wel populair. In 2016 viel 29 februari op een maandag. Toen trouwden 428 stellen, tegen 277 op een gemiddelde maandag in februari van dat jaar.