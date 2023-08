Niet iedereen baalt van de regen: het is topdrukte bij binnenactiviteiten

Voor de zoveelste dag komt de regen met bakken uit de lucht. En dat terwijl de zomervakantie net is begonnen. Voor veel mensen zit er maar één ding op: binnen vertier zoeken.

Bij Aqualaren in Zuidlaren vinden ze dat helemaal niet erg. "Het is meestal andersom in deze periode, dan hebben wij het heel rustig, maar met dit slechte weer hebben wij het veel drukker", zegt manager Roelof Rutgers. "Onze omzet gaat een keer over de kop ten opzichte van vorig jaar, bijvoorbeeld."

De kinderen in het zwembad hebben het goed naar de zin. "Ik vind het wel fijn, want buiten is het wat kouder, dus dan kan je hier nu mooi zwemmen", zegt een jongeman.

Van 100 naar 500 bezoekers

En niet alleen in Aqualaren hebben ze het druk. Ook bij Jumpstyle in Assen treuren ze niet om de regen. "In de zomer, als het mooi weer is, en ook in het begin van de vakantie, is het bij ons nooit zo heel druk", zegt eigenaar Bart Sap. "Dan hebben we rond de honderd springers op een dag. En nu zijn dat zo'n vierhonderd, misschien wel vijfhonderd op een dag. Dus dat is wel super."

Privé is het balen

Voor de zaken is het goed. Maar hoe zit dat eigenlijk privé? "Als ik na m'n werk thuis in de zon kan zitten, is dat ook wel lekker", geeft Sap toe. "Maar vooral zo na de coronaperiode is dit toch best wel welkom." Rutgers denkt daar hetzelfde over. "Beroepsmatig gezien vind ik het prima, maar privé vind ik het ook helemaal niks. Ik ben blij dat ik nu geen vakantie heb."