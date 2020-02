Marathonloopster Deelstra in Japan: 'Ik kook zelf en schud geen handen'

Voor marathonloopster Andrea Deelstra is het morgen de dag van de waarheid. De oud inwoonster van Dwingeloo probeert zich dan in de marathon van Tokio te plaatsen voor de Olympische Spelen. Vorige week werd al bekend dat, in verband met het coronavirus, de 38.000 ingeschreven recreanten niet mogen starten.

"Dat zal ook onze wedstrijd bij de dames beïnvloeden. Normaal profiteren we van de mannen die hetzelfde niveau hebben. Dat zullen we zeker merken. Nu moeten we het zelf doen", zegt Deelstra vanuit Tokio.

Op straat merkt ze verder niet veel van het coronavirus. "Ik ben hier vaker geweest en toen liepen hier ook al veel mensen met mondkapjes rond en dat zie ik nu ook. Maar in gebouwen en ook in mijn hotel valt op dat mensen ook mondkapjes dragen en dat je je handen moet desinfecteren voordat je naar binnen gaat. Maar aan de andere kant: in supermarkten kom ik soms niemand met een mondkapje tegen", aldus Deelstra.

'Ik mijd restaurants en kook zelf'

De 34-jarige atlete zelf maakt zich geen grote zorgen. "Net als voor andere wedstrijden pas ik goed om mijn gezondheid en hygiëne. Ik heb altijd een flesje met desinfectie-middel bij me en ik schud mensen zo weinig mogelijk de hand. Ik vermijd ook om in restaurants te eten. We kunnen op kosten van de organisatie ergens gaan eten, maar ik voorzie in m'n eigen maaltijd. Ik heb een kookplaatje en een pannetje mee. Dat doe ik eigenlijk altijd. Maar nu mensen zo paniekerig over dat virus zijn, doe ik het sowieso",

Atleten geweerd bij technische vergadering

Zaterdagavond is de technische vergadering. Daar mogen, uit voorzorg, alleen de coaches en managers aanwezig zijn. "Wij worden later bijgepraat door de organisatie. Dan krijgen we de laatste details. Ik heb verder nog niks over extra maatregelen gehoord", verklaart Deelstra. Ondanks dat ze flink gas terugneemt zit ze niet bepaald stil in haar voorbereiding op de marathon. "Ik heb woensdag nog anderhalf uur gerend en gisteren en vandaag een uurtje. Maar ik moet wel blijven lopen anders ben ik niks waard. Maar ik loop wat rustiger en wat korter dan anders."

Olympische limiet

De Olympische limiet is gesteld op 2 uur 28 minuten en 30 seconde. Het persoonlijk record van Deelstra staat op 2 uur 26 minuten en 46 seconde. De omstandigheden voor zondag lijken goed. "Het zal tussen de 10 en 15 graden worden. Dat is ideaal. En ik heb me laten vertellen dat de wind, die nu behoorlijk stevig is, zondag gunstig staat", besluit Deelstra .

Ze gaat zondagochtend om 9.10 uur Japanse tijd van start. Dan is het in Nederland 1.10 uur 's nachts.

Situatie Japan

In Japan blijven alle scholen de komende weken nog wel gesloten. Ook Disneyland Tokio zal tot halverwege maart dicht blijven om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het attractiepark trekt jaarlijks meer dan dertig miljoen bezoekers. In Japan zijn 894 besmettingen vastgesteld. Het grootste deel daarvan, 705, betreft passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Diamond Princess. Zeven mensen bezweken in Japan aan de gevolgen.

