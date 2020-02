Overlast hangjongeren het grootst in Assen

Jongeren die voor een supermarkt rondhangen, herrie maken of afval op straat gooien. Iedere dag krijgt de politie gemiddeld 209 meldingen van jeugdoverlast binnen. In Drenthe is er vooral in Assen sprake van overlast.

De politie in Drenthe kreeg in 2019 bijna 2.400 meldingen binnen van jeugdoverlast. Dat gebeurt bijvoorbeeld als buurtbewoners klagen over hangjeugd of geluidshinder door jongeren. De meeste meldingen kwamen uit Assen (648), gevolgd door Emmen (505) en Hoogeveen (335). Ook in de cijfers per duizend inwoners staat Assen bovenaan. De politie krijgt per duizend inwoners 9,5 meldingen binnen uit de Drentse hoofdstad, veel meer dan de overige Drentse gemeenten.

Borger-Odoorn 'braafste jongetje van de klas'

De minste meldingen kreeg de politie uit de gemeente Borger-Odoorn: 35. Dat zijn 1,4 meldingen per duizend inwoners, bijna zeven keer minder vergeleken met Assen.

Landelijk maakte de politie 76.000 keer een melding. In Utrecht (10,7 meldingen per duizend inwoners) en Amersfoort (9,5) wordt relatief het vaakst geklaagd over overlastgevende jongeren.

Een zwaarder vergrijp als vandalisme is niet in deze cijfers meegeteld; dit is namelijk een misdrijf.