Vriezenaar plakte tientallen ramen dicht bij Gardameer na hagelbui: 'Ik mag graag mensen helpen'

Niet kijken naar het verzekeringspapiertje, maar gewoon zoveel mogelijk mensen helpen als je kan. Dat was het motto van Meindert Jan Hazenberg uit Vries nadat een hagelbui bij het Italiaanse Gardameer meerdere auto's de vernieling in hielp.

Hazenberg zit al twaalf zomers lang in Italië, waar hij namens verzekeraar Allianz technische hulpverlening biedt aan klanten in de problemen. Toen de hagelstenen, volgens getuigen wel 9 centimeter breed, onder meer de ramen van auto's kapotsloegen, keek hij niet naar de maatschappij waar de vakantiegangers bij verzekerd zijn. "'s Nachts heb ik zo'n veertig ruiten dichtgeplakt", blikt de Drent terug op de gevolgen van het noodweer. "En de dag erna nog eens vijftig tot zestig."

Daar bleef het niet bij. Samen met zijn vrouw en dochter bleef hij de vakantiegangers helpen bij onder meer het regelen van het vervangend vervoer en de bijbehorende administratie. "Enkele dagen na de bui hadden we vijftig vervangende wagens, die ook allemaal zijn gebruikt", zegt hij. Zelf ondervond hij ook de gevolgen van de hagelbui. Hij is met een bedrijfs- en privéwagen in Italië, maar beide zijn beschadigd geraakt.