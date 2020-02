Aan de rand van boswachterij Odoorn ligt 't Ven, dat al dertig jaar lang het domein is van de werkgroep. Een bijzonder stukje natuur, rijk aan verschillende soorten planten en dieren. Nog maar een paar jaar geleden is vastgesteld dat 't Ven een voormalige pingo is.

Hiltje Ramerman is een van die vrijwilligers. Ze geeft aan dat ze samen met de groep de bossen rondom het ven onderhoudt. Dat houdt in: kort houden of weghalen. "Waardoor de kamsalamander misschien een keer komt", vertelt Ramerman. "De knoflookpad en de zandhagedis zitten hier al, wij zorgen ervoor dat er wat ruimte komt, dat er wat zonlicht binnenkomt."

Mooi stil

Annelies van Boetzelaer, een andere vrijwilliger, geniet van het werk: "Ik vind het ook heel gezellig, met een stel mensen in de natuur werken. Het is hier heel mooi stil. En al is het maar heel weinig, je draagt toch wat bij aan het landschap."