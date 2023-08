Miezer en plensbuien maken einde aan droogte: grond zelfs 'redelijk nat'

Miezer, motregen en plensbuien. Het kwam de afgelopen dagen allemaal voorbij. Een wolkbreuk in Gieten zorgde er gisteren zelfs voor dat een straat volledig blank stond. Het mag daarom geen verrassing heten dat het einde van de droogte in zicht is.

Door de nattigheid van de afgelopen en komende dagen zijn de grondwaterstanden aan het herstellen. Op de meeste plekken van waterschap Drents Overijsselse Delta is er al geen probleem meer. "De hogere zandgronden in het Drentse deel blijven iets achter, maar niet extreem", laat het waterschap weten. Verwacht wordt dat ook daar de komende dagen het grondwater stabiliseert of zelfs stijgt.

In de lager gelegen gebieden is grond voor de tijd van het jaar zelfs 'redelijk nat' te noemen. Sterker, door piekbuien moest er op enkele plekken zelfs water afgevoerd worden om overlast te voorkomen.

Extra maatregelen

Het wisselvallige weer zorgde voor aanhoudende opname van water in de bovenste grondlaag. En omdat de zon zich slechts sporadisch liet zien, werd er niet zoveel verdampt. Bovendien was het gebruik van water uit de sloot voor het besproeien van gewassen nihil.