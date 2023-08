Opnieuw een auto in vlammen op in Coevorden

Voor de vierde keer in vier maanden is in Coevorden een auto uitgebrand. Afgelopen nacht brandde een auto aan de Johannes Vermeerstraat volledig uit.

In mei vond even verderop aan de Jozef Israëlstraat ook al een nachtelijke autobrand plaats. Een maand later ging het weer mis aan de Secr. Bruintjesstraat en in juli opnieuw aan de Hyacinthstraat. Hoe de brand aan de Johannes Vermeerstraat kon ontstaan, wordt onderzocht door de politie.