Twee auto's branden uit in Coevorden: politie gaat uit van brandstichting

Voor de vierde keer in vier maanden is het raak in Coevorden. Afgelopen nacht gingen twee auto's aan de Johannes Vermeerstraat in vlammen op.

Even voor 02.00 uur kwam de melding van de autobranden binnen. De politie gaat uit van brandstichting. Voor het onderzoek vraagt de politie camerabeelden op en voert een buurtonderzoek uit, zo meldt een woordvoerder van de politie.

In mei vond even verderop aan de Jozef Israëlstraat ook een nachtelijke autobrand plaats. Een maand later ging het weer mis aan de Secr. Bruintjesstraat en in juli opnieuw aan de Hyacinthstraat.

Verband?

Of de autobranden een onderling verband hebben wordt door de politie onderzocht. "Bij meerdere autobranden zo kort op elkaar in zo'n klein gebied onderzoeken we altijd een verband. We gaan er niet vanuit, maar we nemen het mee in ons onderzoek."