Bewoners camping Anloo krijgen brief dat ze moeten vertrekken

Donderdag maakte burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze bekend dat er weer opgetreden wordt tegen permanente bewoning op de failliete camping in Anloo. Volgens de burgemeester is de crisissituatie op de camping voorbij en is de situatie genormaliseerd.

Dit tot woede van de ongeveer dertig mensen die nu nog op de camping wonen. Ze waren er juist in geslaagd om tot 1 april zelf water en riool te regelen.

In het RTV Drenthe-programma Cassata kondigde burgemeester Hiemstra vandaag aan dat dat de bewoners volgende week een brief krijgen waarin ze gesommeerd worden te vertrekken. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een dwangsom tegemoet zien van 30.000 euro. Door de lengte van de procedure gaat Hiemstra er wel van uit dat de mensen tot 1 april op de camping kunnen blijven wonen. "Ze kunnen een zienswijze indienen tegen datgene wat er in de brief staat. Dus tot 1 april is er niet veel aan de hand."

Handhaven

Maar de permanente bewoners moeten wel vertrekken. "We traden al op tegen permanente bewoning, we voeren sinds 2013 beleid tegen permanente bewoning. Dat hadden we wat camping Anloo betreft even stilgezet na 29 januari, omdat er sprake was van een crisissituatie, met het faillissement van de camping en het afsluiten van de stroom door Enexis. Dan ga je andere prioriteiten stellen. We zijn er in geslaagd voor 13 kwetsbare bewoners een oplossing te vinden. Er zit er nu nog een zelfredzame groep op de camping, die er bewust voor heeft gekozen er te blijven wonen. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Wat ons betreft is de crisissituatie voorbij en gaan we weer handhaven."

En wil je de hele uitzending van Cassata terugluisteren? Klik dan hier.

Abonneer je op deze podcast

De Cassata-podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |