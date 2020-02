Blijven wonen op Camping Anloo wordt duur grapje: 30.000 euro boete

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra krijgen ze daarvoor tot 1 april de tijd, zo zei hij vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Genormaliseerd

Donderdag maakte hij bekend dat er weer opgetreden gaat worden tegen permanente bewoning op de failliete camping in Anloo. Volgens de burgemeester is de crisissituatie op de camping voorbij, na het faillissement en de stroomafsluiting in januari, en is de situatie genormaliseerd.

De ongeveer dertig mensen die nu nog op de camping wonen zijn er woedend over, dat de gemeente ineens nu weer de permanente bewoning aanpakt. Ze waren er juist in geslaagd om tot 1 april zelf water en riool te regelen, nadat de gemeente stopte met de betaling ervan. Bovendien is de crisissituatie zeker nog niet voorbij, zo zegt Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo.

'Niet ineens'

Maar volgens de burgemeester 'is het niet ineens'. "Vanaf 2013 is al verteld op bewonersavonden dat permanente bewoning aangepakt ging worden, en er zijn ook trajecten ingezet. We hebben al zaken gehad tot aan de Raad van State, en hebben gelijk gekregen, en op die manier hebben we er zeven weggekregen."

Aa en Hunze telt 60 vakantieparken, op 14 parken wonen mensen permanent, zo zegt Hiemstra. "Op al die parken zijn we begonnen met handhaven. En ik begrijp dat het vervelend is voor de mensen, maar dit is niet een situatie waar je wilt dat er mensen in wonen. Het moet gewoon weer een recreatief gebeuren worden in Anloo."

Volgens Hiemstra kunnen bewoners nog bezwaar maken tegen de dwangsom. En door de lengte van de procedure verwacht hij niet dat mensen al voor 1 april van het park moeten verdwijnen.

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra over camping Anloo

