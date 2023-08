Vijf jaar na de grote heidebrand Wateren: 'We hebben echt heel veel geluk gehad'

Alberthoeve ving evacuees op

Uit voorzorg werden vijf campings ontruimd. Vakantielandgoed Alberthoeve zit ook in Wateren, maar werd niet bedreigd door de vlammenzee en schoot daarom te hulp. Eigenaresse Nelleke Zwiers: "Ik had door dat er iets goed mis was toen de ene na de andere brandweerauto langs vloog. Toen we begrepen dat de heide in brand stond, hebben we camping De Blauwe Lantaarn gebeld en gezegd; laat de mensen hier maar komen. En in navolging daarvan kwamen ook mensen van andere plekken om hier af te wachten wat er zou gebeuren."