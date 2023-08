Inwoners van De Wolden 'gezondste van Drenthe'

In de gemeente De Wolden beoordeelt ruim 77 procent van de inwoners hun gezondheid als 'goed' tot 'zeer goed'. Dat is iets meer dan in Tynaarlo en Westerveld, waar ook bijna driekwart van de inwoners in goede gezondheid zegt te verkeren. In Emmen, dat onderaan de lijst staat, gaat het om 67 procent, net iets minder dan in Meppel en Assen (beide 68 procent).