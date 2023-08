60 jaar Molukse wijk Hoogeveen: jeugd krijgt tijdens speurtocht geschiedenisles

Zestig jaar Molukse wijk betekent ook zestig jaar aan verhalen, en dat vindt de oudere generatie belangrijk om door te geven aan de jeugd. "Wij zijn blij dat we hier nog zijn in Hoogeveen met de Molukse gemeenschap. We willen nieuwe generaties onze normen en waarden meegeven", legt Lopulisa uit. Ze wijst naar een blok met huizen verderop. "Zestig jaar geleden kwamen we hier voor het eerst. Er woont nog één man die er vanaf het eerste moment bij was. Toch best bijzonder en belangrijk om onze kinderen mee te geven."