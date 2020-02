Taart op je schrikkelverjaardag: 'Het is toch een beetje speciaal'

Ouders Roos en Jan Prinsse gaven haar op voor een taart van RTV Drenthe. "In het begin was ze klein en toen dacht ik, daar heeft ze geen last van. We doen het op de datum dat het uitkomt, maar op een gegeven moment kwam ze bij me en vroeg ze: juf vraagt wanneer ik jarig ben en ik weet het niet?" Sindsdien vieren ze de verjaardag van Sifra in niet schrikkeljaren op 28 februari.

Nelleke van der Gilst uit Hoogeveen is vandaag 72 geworden, maar dat is in schrikkeljaren nog maar 18 jaar. "Ik mag nu eindelijk autorijden, stemmen en alcohol drinken", zegt van der Gilst. Ze vindt het wel leuk om een schrikkelkind te zijn.

"Vroeger versprak ik me een keer en zei ik dat ik een verschrikkelijk kind was, maar toen bedoelde ik dat ik een schrikkelkind ben " Sifra Prinsse

301 Drenten vieren vandaag hun schrikkelverjaardag. In absolute aantallen wonen de meeste 'schrikkeljarigen' logischerwijs in de grootste gemeenten. Emmen telt er 62, Hoogeveen 45 en Assen 41. De minste Drentse jarigen vind je in De Wolden en Borger-Odoorn: beide gemeenten tellen er 12, blijkt uit cijfers van het CBS.

Per duizend inwoners hebben Hoogeveen, Westerveld en Noordenveld de meeste jarigen in huis: 0,8. De gemeente Tynaarlo is hekkensluiter met 0,4 jarigen per duizend inwoners.

Julius Cesear

Hoe zit het ook alweer precies? Waarom hebben we eigenlijk een schrikkeljaar. De aarde heeft 365 dagen en ongeveer zes uur nodig om rond de zon te draaien. Een kalenderjaar duurt dus zes uur korter dan een zogenoemd zonnejaar. Julius Caesar bepaalde bij het maken van zijn eigen kalender dat er eens in de vier jaar een schrikkeljaar moest worden ingevoerd. Zo blijven we in de pas lopen met de seizoenen. Wij gebruiken nu de Gregoriaanse kalender. Dat is een aanpassing op de kalender van Julius Caesar. Het systeem van schrikkeljaren is daarin aangepast zodat we precies goed lopen met de zonnejaren.