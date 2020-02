Geschiedenisleraar Emmen schrijft boek over belangrijke vrouwen in de geschiedenis

Geschiedenisdocent Richard Zuiderveld van het Carmelcollege in Emmen kreeg regelmatig vragen van meiden uit zijn klas over het gebrek aan verhalen over vrouwen tijdens de geschiedenislessen. Dat zette de leraar aan het denken en hij besloot een boek te schrijven waarin prominente vrouwen uit de geschiedenis uitgebreid aan bod komen.

"Als je altijd alleen maar hoort over de mannen in de geschiedenis, zoals Napoleon, of Julius Caesar, dan vraag je je soms wel af waarom de vrouwen nergens genoemd worden." Omdat hij ook geschiedenisboeken voor de jeugd schrijft, was de optelsom snel gemaakt. "Ik dacht, ik maak een boek over 35 vrouwen uit de geschiedenis. Als inspiratie voor de meiden, maar natuurlijk is het voor jongens ook leuk lezen."

Echt geen lieverdjes

Zuiderveld maakte eerder furore met de reeks Vet Oud, die hij samen met zijn collega Aant Jelle Soepboer schreef. Onderwerpen als de Gouden Eeuw en de Tweede Wereldoorlog worden daarin in pakkende verhalen voor kinderen toegankelijk gemaakt. De serie werd een succes en de boeken vlogen de winkel uit. Het boek over vrouwen is zijn nieuwste project.

De geschiedenisdocent heeft wel een idee waarom vrouwen niet zo vaak in de geschiedenisboeken voorkomen. "Vrouwen hadden wel een belangrijke rol, maar ze waren niet zo vrij als dat tegenwoordig het geval is. Daarom zijn ze denk ik meer op de achtergrond aanwezig." Dat betekent volgens Zuiderveld behoorlijk wat verhalen over vrouwen die zeker weten de moeite waard zijn om verteld te worden.

"Cleopatra of Jeanne d'Arc, om er een paar te noemen. Maar er zijn er veel meer en het waren soms echt geen lieverdjes. De Byzantijnse keizerin Theodora bijvoorbeeld, die haar man overtuigde om een opstand neer te slaan in plaats van te vluchten. Daarbij kwamen 30.000 mensen om het leven."

Bisexuele operazangeres en scherm-talent

Hoe selecteer je 35 vrouwen uit 2.000 jaar geschiedenis? Een ondoenlijke opgave, ook al zijn ze minder prominent aanwezig dan de mannen. Zuiderveld heeft een paar criteria. "Het verhaal spreekt een belangrijke rol en het personage moet me aanspreken. Het was moeilijk om er 35 uit te zoeken, van het begin van de jaartelling tot aan de Tweede Wereldoorlog. Maar uiteindelijk is dat gelukt."

Zijn lievelingsdame is een Française: Julie d'Aubigny. "Ooit van gehoord? Een 17e-eeuwse bisexuele operazangeres en tevens schermtalent, die er een tumultueuze levensstijl op na hield. De drie musketiers waren er kinderachtige ventjes bij. Ze verkleedde zich als man, versloeg vele tegenstanders tijdens duels en ze bevrijdde haar vriendin op spectaculaire wijze uit het klooster waar zij vanwege hun verhouding in opgesloten zat."

Zuiderveld, die is genomineerd voor de jaarlijkse Drentse Talentprijs Cultuur, verwacht dat zijn boek eind september uitkomt, tijdens de kinderboekenweek. Over de titel moet Zuiderveld nog nadenken.

Het hele gesprek met Richard Zuiderveld is te horen in het radioprogramma Drenthe Toen, dat op zondag wordt uitgezonden tussen 14.00 en 16.00 uur. Daarna is Drenthe Toen te beluisteren via uitzending gemist.