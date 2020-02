Michael Chacon: We staan onder Sparta, maar ik vind ons beter

De Europese titel met Oranje onder 17 en zijn eerste profcontract bij SC Heerenveen maken de top 3 van de middenvelder compleet. "En wat dan de volgorde van die top 3 is vind ik lastig, maar ik bewaar vanzelfsprekend geweldige herinneringen aan de wedstrijd op Het Kasteel." De middenvelder van FC Emmen had een belangrijk aandeel in de promotiewedstrijd. Eerst ging hij in de fout, waardoor Sparta op voorsprong kwam, maar nog voor rust zorgde de oud-speler van SC Heerenveen hoogstpersoonlijk voor de gelijkmaker.

Nu, ruim anderhalf jaar later, staat Emmen op de 12e plek in de eredivisie en is de club uitgegroeid tot een volwaardige eredivisionist. "Zeker als je kijkt naar het niveau wat we halen in de thuiswedstrijden, al doen we het na de winterstop ook buitenshuis oké."

Ondanks de huidige positie op de ranglijst waakt Chacon voor teveel optimisme. "Dan zou je bijna gaan kijken naar de play-offs om Europees voetbal. Niet dat dat onmogelijk is, maar laten we niet arrogant doen. De ploegen onder ons staan nog dichtbij en dus moeten we ook gewoon nog naar beneden kijken."

Opponent Sparta betitelt Chacon als een stabiele ploeg, met veel snelheid voorin. "Met name Joosten is een zeer sterke speler. Toch vind ik ons, ondanks dat we één plek onder Sparta staan, beter."