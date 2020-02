DOS '46 ondanks goede eerste helft toch onderuit tegen Tempo

DOS '46 heeft vanavond wederom niet weten te winnen. Dit betekende het derde verlies op rij. In Aplhen aan den Rijn was hekkensluiter Tempo met 30-25 te sterk voor de ploeg van interim coach Roger Hulzebosch. Halverwege de wedstrijd stond de DOS nog voor met 4 punten (13-17). Na rust kwamen de Nijeveners matig uit de kleedkamer en liet het Tempo volledig terugkomen in de wedstrijd.

Door deze nederlaag blijft DOS op plek 7 staan met 16 punten uit 16 wedstrijden.

Goed eerste helft

In een aantrekkelijk eerste helft werd veelvuldig gescoord aan beide kanten. DOS, dat zonder Jelmer Jonker en Harjan Visscher aantrad, leek met 11-16 de rust in te gaan, maar in de laatste minuut verkleinde Tempo de achterstand tot vier punten. Max Malestein en Fardau de Boer scoorden voor rust beide vier keer voor de Nijeveners. De tweede helft begon moeizaam voor DOS. Na 34 minuten spelen was de stand gelijk (20-20). Daarna ging het lange tijd gelijk op, maar was het Tempo dat uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe trok en de overwinning veilig stelde.

Het zit niet mee

Coach Roger Hulzebosch baalt van het verlies: 'De gifbeker moet blijkbaar helemaal leeg. Het team heeft hard gewerkt en laten zien te willen winnen, maar vandaag lukte het gewoon niet. We begonnen erg goed, maar Tempo speelde vandaag ook een prima wedstrijd. We moeten heel nuchter zijn. Het zit ons gewoon niet mee in deze fase van de competitie. Daarnaast was het een terechte overwinning voor Tempo.'

Volgende week zaterdag gaat DOS '46 op bezoek in Delft bij subtopper Fortuna.