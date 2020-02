Hurry-Up thuis onderuit tegen Aalsmeer

Door deze nederlaag staat Hurry-Up zesde in de BENE-League met 20 punten uit 21 duels.

Een verdiende nederlaag

Voor de pauze had Hurry-Up het lastig tegen een effectief Aalsmeer. Na 20 minuten spelen keek de ploeg van trainer Joop Fiege tegen een 8-12 achterstand aan. De ruststand was 13-18 in het voordeel van Aalsmeer. Trainer Joop Fiege was dan ook niet tevreden over het spel van zijn ploeg. 'We waren de hele wedstrijd de onderliggende partij en hebben niet goed gespeeld. Het tempo lag veel te laag, net als de handelingssnelheid. We werden te vaak afgetroefd. Uiteindelijk kwamen we iets dichterbij, maar Aalsmeer was veel feller en sneller. Een verdiende nederlaag voor ons.'

Volgende week zaterdag gaat Hurry-up op bezoek bij de nummer zeven uit de BENE-League, Tongeren.