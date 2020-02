E&O nog één zege verwijderd van finale om promotie

De derde kanshebber voor een finaleplek, BFC, won ook. Maar die ploeg staat qua doelsaldo ver achter E&O. Een zege, volgende week zaterdag thuis tegen Aalsmeer 2, volstaat voor de mannen van trainer Freek Gielen. Komt die zege er, dan wacht een best-of-five tegen de nummer 1 in de eredivisie, Quintus, voor promotie.

Toch ging het vanavond aanvankelijk heel stroef. Halverwege de wedstrijd stond de stand nog gelijk (14-14). Toch werd het in de tweede helft nog spannend, maar wist de ploeg van trainer Freek Gielen uiteindelijk toch te winnen.

Rommelig spel

'We hadden het moeilijk in de eerste helft, zowel in de dekking als in de aanval. Veel aanvallen verliepen erg rommelig en we hadden weinig structuur in ons spel. Daarnaast was ik ook niet tevreden over onze organisatie. Toch maken we er 14 voor rust, puur door individuele kwaliteiten. Het leek wel of een aantal spelers plankenkoorts had', aldus trainer Gielen.

De tweede helft verliep beter voor E&O. Gielen: "We hebben afgesproken om er vol voor te gaan en ons hoofd er goed bij te houden. Dat lukte, waardoor de zege ook gewoon verdiend was. Positief is ook dat Kilian Tubben weer een aantal minuten heeft gemaakt na zijn blessure."

'Het moet beter'

De coach vervolgt: "Volgende week spelen we tegen Aalsmeer 2, dat in mijn ogen toch een betere tegenstander is dan Volendam 2. Als we spelen zoals vorige week, gaan we winnen, maar spelen we zoals vanavond dan acht ik die kans niet heel groot.'