Trappend van Roden naar Rome: Drents gezin weer terug van bakfietsvakantie

Niet alle foto's pasten in een album, ruim vijfduizend maakte het fietsende gezin tijdens hun reis naar de Italiaanse laars. Vier maanden lang trapten ze vijftig kilometer per dag en alles legden ze vast.

Op reis!

Al voor de geboorte van Oliver en Raul hadden Linda en Floris plannen om een grote reis te maken. Per fiets, want dat is wel zo duurzaam en bovendien zie je meer. "De route is dan écht een onderdeel van je reis, meer dan met de auto of het vliegtuig", vertelt Floris.