Dames E&O na goede eerste helft toch gelijk tegen DSS

Hiermee blijft E&O staan op plek 9 met 18 punten uit 25 duels.

Matige tweede helft

Trainer Henk Smeenge baalt van het spel van zijn ploeg in de tweede helft: 'In de rust hebben we nog tegen elkaar gezegd dat we op dezelfde voet door moesten gaan. We hebben in de tweede helft nog weleens een dipje en dit was dan ook vandaag het geval. Middels een time-out in de tweede helft heb ik geprobeerd om de boel bij elkaar te rapen en het patroon te doorbreken, maar we kwamen niet meer in ons spel. Je ziet dan dan DSS dichterbij komt en ons zelfs voorbij gaat. Je ziet dan dat het in de hoofden gaat zitten en spelen we gelijk. In de allerlaatste seconde maken we zelfs nog een goal, maar volgens de scheidsrechter was deze net buiten de tijd, anders win je deze zelfs nog.'

Negende

'Op basis van de eerste helft ben ik niet tevreden over het resultaat, maar gezien de tweede helft kan ik leven met de uitslag', aldus Smeenge. Volgende week staat de laatste wedstrijd op het programma. Dan gaat E&O op bezoek bij de Tukkers, dat vanavond verloor van degradant Hercules. 'Als we volgende week een mooi resultaat halen dan eindigen we als negende. Daar zou ik, gezien de vorm van dit seizoen, blij mee zijn.'