Afval gedumpt in Steenberger Oosterveld bij Zuidwolde: 'Niet goed snik'

Stichting Het Drentse Landschap is woedend. Bij de ingang van natuurgebied Steenberger Oosterveld bij Zuidwolde trof buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) André Eertink vanochtend een ravage aan van achtergelaten automaterialen. Naar de dader is het gissen. "We laten dit niet rusten."

Autobanden, bumpers, stukken karton en plastic trof Eertink vanochtend aan bij de ingang van het natuurgebied. Na een melding over de afvaldump nam hij een kijkje en zag hij wat in het geheim is achtergelaten. "Dit gebeurt vaker", reageert hij. "Nooit op dezelfde plek, maar dit komt regelmatig voor."

Grofvuil inleveren

De natuurorganisatie heeft geen goed woord over voor de rotzooi die is gedumpt op de plek. "Waarom doe je dit", vraagt Paulien Zomer van Het Drentse Landschap zich verbaasd af. "Bij vrijwel elke gemeente kan je grofvuil inleveren en dan dump je het hier. Dan ben je toch niet goed snik?"

De organisatie baalt van de tijd en het geld dat het opruimen kost. "Dit is niet waar we mee bezig willen zijn. Wij zijn er juist om te zorgen dat het natuurgebied toegankelijk is voor mensen die er van willen genieten. Ons geld en onze tijd zetten we liever daarvoor in, dan voor onze boa die er nu weer mee aan de slag moet."

Persoonlijk gesprek

Het Drentse Landschap laat de situatie niet rusten, zegt Zomer. "We willen het in eerste instantie persoonlijk oplossen", licht Eertink toe. "Op Facebook hebben we een berichtje geplaatst met de oproep dat de dader zich mag melden bij ons. Dan gaan we in gesprek. We willen de kosten verhalen en willen we iemand de kans geven zijn fout te herstellen."