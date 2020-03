Andrea Deelstra grijpt in Tokio naast Olympische limiet op marathon

Atlete Andrea Deelstra (34) heeft zich vannacht in Tokio niet weten te plaatsen voor de Olympische Spelen. Ze finishte in de marathon van Tokio als twaalfde in een tijd van 2.33.34. Dat is ruim vijf minuten boven de vereiste tijd van 2.28.30. Een plaats bij de eerst acht had ook volstaan, omdat Tokio behoort tot de Major Marathons.

"Ik heb gewoon te veel alleen moeten lopen met te veel tegenwind. Na 35 kilometer moest ik een paar keer wandelen en stretchen omdat ik mijn linker been weer voelde", laat Deelstra vanuit Toko weten. Vorig jaar september, bij haar limietpoging in Berlijn, raakte ze geblesseerd aan haar linkerbeen. Ze kon daarna twee weken haar been niet meer heffen omdat er een zenuw klem zat.

Olympische droom aan diggelen

"Mijn Olympische droom is aan diggelen. Hoe goed de vorm ook was. Om deze missie alleen te volbrengen leek toch een te hoge hindernis vandaag", aldus Deelstra.

Normaal gesproken kan ze zich optrekken aan mannelijke recreanten. Maar in verband met het coronavirus waren die er dus niet. Toch heeft ze geen spijt dat ze voor Tokio heeft gekozen. "Tokio heeft een stabiele temperatuur en er zitten geen pollen in de lucht. Daarnaast was ik in topvorm", besluit Deelstra.

Coronavirus

De marathon van Tokio was behoorlijk aangepast vanwege het coronavirus, dat ook in Japan rondwaart. De 38.000 ingeschreven recreanten mochten niet starten. Daardoor verschenen alleen de elite wedstrijdlopers aan de start. De Israëlische Lonah Salpeter won de wedstrijd bij de vrouwen in 2.17.45.

Deelstra, opgegroeid in Dwingeloo, was er op de vorige Olympische Spelen in Rio wel bij.

Lees ook: