Brand Oosterwolde: brandweer geeft sein brandmeester [update]

De eerste melding kwam even na twee uur binnen, daarna werd al vrij snel opgeschaald naar zeer grote brand. Vanwege de rook die ontstond door de vlammen, werd een NL-Alert voor de buurt afgegeven. Later vanochtend werd opnieuw een NL-Alert afgegeven. Omwonenden werd geadviseerd de ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatiesystemen uit te zetten. Bewoners van in totaal acht omliggende woningen hebben hun huis verlaten en worden opgevangen in zorginstelling Stellinghaven, meldt Omroep Friesland.

Palletbedrijf

In het bedrijfspand van zo'n 8.000 vierkante meter, zat onder meer een pallethandel. Bij het blussen werd vooral ingezet op het voorkomen van verspreiding van de brand, het pand zelf was niet meer te redden. Het korps uit Assen hielp ook mee bij het blussen van de brand. De oorzaak van de vlammen is nog niet bekend. Volgens omstanders zaten meerdere bedrijven in de hal gevestigd.