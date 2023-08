Toch weer café in Barger-Compascuum: biertjes, schnitzels en piratenparadijs

Het idee volgens Claudia was om een kringloopwinkel in het voorste deel en een kroegje in het achterste deel te starten. "Maar de makelaar wees ons ook op een leegstaande horecazaak, iets verderop." Het gebouw, waar voorheen de horecazaken Bij Ons en Holt'n Klaos in waren gevestigd, viel in de smaak. Claudia: "Ik was meteen verkocht." De twee hebben het pand gehuurd van een makelaar en de inventaris overgenomen.

Jongeren

De twee willen er een gezellig bruin cafeetje beginnen. In het cafe kunnen mensen straks een hapje eten. Bijvoorbeeld een schnitzel of een tosti. En een biertje ontbreekt natuurlijk ook niet. Claudia: "Of het sluiten van De Buuf een rol heeft gespeeld bij onze beslissing? Nee, het is puur toeval dat het net zo loopt." De twee willen ook voor de jongeren speciale middagen inlassen. "Voor de jeugd tot 18 jaar is er momenteel helemaal niets", aldus Claudia. "Wij willen de deuren voor ze open gooien, zodat ze hier een feestje kunnen vieren. Zonder alcohol, natuurlijk. Dat wel."

De Avonturier

De ruim 200 vierkante meter grote zaal achter het cafédeel wordt straks ingericht als een waar piratenwalhalla. De verzameling van Herman krijgt er onder meer een plek. Een fraaie locatie waar hij zijn liefde voor het Nederlandstalige lied helemaal kan botvieren. "Al van kinds af aan sloeg ik al aan het zenden In Emmermeer. Als De Avonturier. Je had toen wel dertig van die radiozenders in de wijk", vertelt hij.

Inmiddels heeft hij die dagen achter zich gelaten en houdt hij zich vooral bezig met de in- en verkoop van vinylplaten onder de noemer Viking Vinyl. "Een verwijzing naar mijn oude piratennaam."

Walhalla

De oude kegelbaan is er inmiddels verwijderd. Naast de spulletjes speelt Herman ook met het idee om feestavonden met artiesten te houden. Dat kunnen vertolkers van het Nederlandse lied zijn, maar ook blues is welkom. Echt vast ligt dat plan niet. Maar hij droomt volop over de inrichting van zijn piratenparadijs. "Want dat verdient echt een plek. Dat is er nu nauwelijks", vindt hij. Een voorlopige naam heeft hij ook al: "Walhalla, want zo noemen de vikingen de hemel."