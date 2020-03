Boek over Hongertocht van Rotterdam naar Drenthe: 'Ze gaat je onder de handen dood'

Hongertocht van Rotterdam naar Coevorden

'Ze gaat je onder de handen dood' is de titel van een nieuw boek van Marjolein Meijering en is gebaseerd op een egodocument van Willy Berends-Vroegop. Deze Willy is de oma van Marjolein. In de hongerwinter van 1945 liep zij van Rotterdam naar Coevorden, waar haar schoonouders woonden, op zogeheten hongertocht. Willy deed dat met een anderhalf jaar oude peuter aan haar zij en een twee maanden oude baby in haar armen.

Oma Willy Berends-Vroegop met de kleine Marjolein (Rechten: privé-bezit)

Het dagboek van oma

"Die peuter is mijn oom Jan en tante Neta is dan net geboren. Oma was toen 24, dat vind ik ook al heel jong. Zelf zei ze altijd, 'dat doe je gewoon'", zegt Meijering, die een jaar of 15 was toen haar oma overleed. Haar boek is deels gebaseerd op een dagboek van oma Willy zelf. "Mijn oma schreef halverwege de jaren '80 een verslag van de tocht, van dag tot dag. Dat deed ze op aandringen van de familie: 'Ma, schrijf het nou eens op voordat je het niet meer weet'", aldus Meijering.

Trouwfoto Jan Berends en Willy Vroegop, 1942 (Rechten: Foto privé-bezit familie)

Onderduiken in huis

Oma Willy trouwt voor de oorlog met Coevordenaar Jan Berends. Ze wonen tijdens de oorlog in Rotterdam. In november 1944 duikt Jan onder om zo de Arbeitseinsatz te omzeilen. "Deels doet hij dat in hun eigen huis, maar waar? De verhalen in de familie variëren nogal. Ik heb dat huis laatst bekeken in Rotterdam, dat is er nog. Een klein eengezinswoninkje. Al die huizen waren hetzelfde, dus als ze ontdekten waar een onderduiker zat dan konden ze zo dat hele blok oprollen."

Eind 1944 en begin 1945 zucht een deel van Nederland, met name het westen, onder de ontberingen van de hongerwinter. Enorme voedsel- en brandstoftekorten maken duizenden slachtoffers. Veel mensen, vooral vrouwen, trokken met alle mogelijke vervoersmiddelen naar het noorden en het oosten van Nederland, om zo aan eten te komen.

'Ze gaat je onder de handen dood':"Als u nu niet iets doet, dan gaat ze u onder de handen dood, mevrouw," zei de huisarts. "Ze heeft melk nodig en u heeft geen melk. En dat walsenpoeder dat op de bon te krijgen is, daar groeit ze niet van. " Uit

Als ik blijf gaat mijn baby dood

"Dat zegt de huisarts dus tegen mijn oma: je moet met dat kind weggaan. Dan weet je één ding zeker: als ik blijf gaat mijn baby dood. Dus ik ga. Via de kerk heeft ze nog twee andere vrouwen ontmoet die meegingen. Drie vrouwen en drie kinderwagens. Lopend van Rotterdam naar Coevorden."

Het hele gesprek met Marjolein Meijering is zondagmiddag te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen en in de podcast. We mogen een exemplaar van 'Ze gaat je onder de handen dood' verloren, Stuur om kans te maken en e-mail naar drenthetoen@rtvdrenthe.nl. Voor meer informatie over het boek en de schrijfster vind je op www.marjoleinmeijering.nl.