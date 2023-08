IVN Hoogeveen ziet 'sprookjesbos door explosie van paddenstoelen'

Vergeet de bios, het speelparadijs of andere indooractiviteiten. Ga in plaats daarvan juist naar buiten, de natuur in. Want daar is door het koude en regenachtige weer van alles te zien.

Dat is in een periode van bar en boos vakantieweer de boodschap van IVN Natuureducatie in Hoogeveen. Zij constateert een 'sprookjesbos' door vooral een explosie van paddenstoelen. "Constant regenbuien is niet leuk, maar het geeft ook wel iets", zegt voorzitter Grietje Loof van de lokale IVN-afdeling.

Nooit eerder gezien in augustus

Loof en collega's raken niet uitgepraat over hetgeen ze in de bossen zien. Het water dat met bakken uit de hemel valt duwt vakantiegangers naar vertier binnen, maar juist nu zouden natuurliefhebbers hun hart kunnen ophalen als zij buiten een kijkje nemen.

Zo zag paddenstoeldeskundige Bernhard de Vries, die met zo'n vijftig jaar onderzoekservaring al een tijdje meeloopt, de mycena al uit de grond is gegroeid. Dat dit soort al zichtbaar is in hartje zomer, is volgens IVN bijzonder. "Nooit eerder heeft hij begin augustus de mycena gezien", zegt Loof.

Een zegen voor de natuur

Hoe dat kan? De relatief lage temperatuur en de vochtige lucht zijn voor paddenstoelen ideaal om te groeien, waardoor ze nu in allerlei kleuren en formaten oppoppen tussen al het groene mos. "Voor de natuur is dit een zegen. Alles is groen en groeit. En dat is iets om blij van te worden."