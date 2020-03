E&O-coach Gielen: Aalsmeer geeft ons niets cadeau

Vervelend voor de Emmenaren is wel dat op hetzelfde moment FC Emmen thuis speelt tegen VVV. "Dat is wel jammer natuurlijk", aldus E&O-coach Freek Gielen. "We hebben nog wel even overwogen het duel een uur eerder te beginnen, maar we denken niet dat dat erg gaat uitmaken. We gaan gewoon om 20.00 uur spelen en de echte supporters zullen heus wel komen om ons te steunen."

Gielen verwacht niet dat Aalsmeer 2 van plan is om te figureren in een feestwedstrijd van E&O. De spelers van het tweede team zijn echte Aalsmeerders, die knokken voor hun club. Ik weet niet hoe het is met de sentimenten, maar in het verleden was het wel eens water en vuur. Maar hoe dan ook verwacht ik dat ze niets cadeau zullen doen."