Na 45 jaar gaat boswachter Geerling Kruidhof uit Emmen met pensioen

De 65-jarige Kruidhof begon zijn carrière bij Staatsbosbeheer begin jaren '70 als snuffelstagiaire in de bossen van Emmeloord. Via de boswachterijen bij Ruinen en Smilde kwam hij uiteindelijk halverwege de jaren '80 in Emmen terecht.

"Toen we Emmen binnenreden, een drukke stad, keek mijn vrouw mij aan. 'Hier wil Geerling vast niet werken', zei ze. Maar, tot haar verrassing, zei ik: 'Nou, ik vind het wel leuk. Een uitdaging, een stad met veel mensen. Hier is veel te doen, er zijn hier veel vragen. Je kunt hier veel vertellen over dat prachtige mooie bos'."

'Natuur is nooit hetzelfde'

Want vertellen over natuur, dat is iets wat de enthousiaste boswachter-af doet. "Natuur is nooit hetzelfde. Natuur heeft kracht. Natuur heeft eigenlijk alles in zich. Het is het prachtige als boswachter dat je dat kunt vertalen naar je medemensen en vooral ook wat aan kinderen kunt leren, want die hebben nog een heel leven voor de boeg."

In bijna een halve eeuw tijd zag Geerling Kruidhof het nodige veranderen. Zo was 'ie in het begin van zijn dienstverband van de vijf dagen, zo'n 4,5 dag buiten te vinden. "Tegenwoordig is het eigenlijk andersom. Er is zoveel binnenwerk gekomen. Mailverkeer bijvoorbeeld, mensen hebben heel veel vragen. Dat is goed hoor, dat moet ook. Maar het in het bos zijn, dat is wel een stuk minder geworden."

Hunebed vinden

Wat 'm in al die jaren nooit gelukt is en wat 'ie wel graag had gevonden, is een hunebed. "Dat heeft me jaren bezig gehouden." Op een gegeven moment dacht Kruidhof er ook eentje gevonden te hebben, bij Nieuw-Dordrecht. "Maar het was 'm niet. Het bleek een hele dikke steen te zijn, die ter plekke kapotgegaan was. Het leek net een hunebed, maar helaas..."

Wat Kruidhof altijd bij zal blijven zijn ook de gesprekken die hij in het bos had. "Je komt dan mensen tegen in het bos, op een bankje. Je ziet meteen al: er is iets niet goed. Dan probeer je een gesprekje met die mensen te maken. Dan kan het zijn dat ze een scheiding achter de rug hebben, of dat ze in rouwverwerking zitten. Maar ook zien ze het gewoon niet meer zitten. Ik heb echt wel heftige gesprekken gehad."

Geerling Kruidhof is vanaf vandaag officieel met pensioen. Wenda Kloen volgt hem op.