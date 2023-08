Geen medaille Roy Eefting op onderdeel scratch WK baanwielrennen

BAANWIELRENNEN - Roy Eefting is bij het WK baanwielrennen in Glasgow op zijn favoriete onderdeel scratch buiten het podium beland. De Emmenaar, die eerder dit jaar zilver op het EK won, eindigde als vierde.

Bij het onderdeel scratch gaat de wedstrijd over 15 kilometer. Renners die door het peloton op een ronde achterstand worden gezet, worden uit de wedstrijd gehaald. De winnaar is degene die als eerste over de meet komt na zestig rondes.