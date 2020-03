Corona geconstateerd bij man in Coevorden

Het gaat om een man van middelbare leeftijd, bij de tweede test op het virus bleek dat hij corona heeft. Dat was om half drie vandaag, dat meldt GGD Drenthe. Hij heeft drie dagen carnaval gevierd in Tilburg. Het is onbekend of hij daar de besmetting heeft opgelopen, volgens het RIVM zijn er ook alternatieve verklaringen voor zijn besmetting. Tijdens het carnaval in Tilburg is de man niet in dezelfde kroeg geweest als de besmette man uit Loon op Zand. Daar is volgens het RIVM geen link tussen. Ze gaan er vanuit dat de man uit Loon op Zand besmet is geraakt in Noord-Italië.

Er zijn in totaal drie nieuwe besmettingen bijgekomen, daarmee komt het totaal op tien. De besmettingen zijn in Amsterdam, de omgeving van Tilburg, Delft, Gorinchem en Coevorden.