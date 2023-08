Pandeigenaar ondergrondse wietkwekerij Emmen moet 5 miljoen euro terugbetalen

De 44-jarige man uit Arnhem die een ondergrondse wietkwekerij in zijn toenmalige woning in Emmen had, heeft daarmee 5 miljoen euro verdiend. Dat geld moet hij terugbetalen, besliste de rechter in Assen.

De politie vond in juni 2021 een flinke kwekerij in de woning aan de Schietbaanweg in Emmen. Een steenworp afstand van het politiebureau. De veertiger verhuurde het pand, zei hij later tegen de politie. De man werd voor het witwassen van vier ton en de kwekerij in november veroordeeld tot een celstraf van 28 maanden.