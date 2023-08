Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Regen, kans op onweer en een stevig windje. Perfecte omstandigheden voor een bezoek aan een bioscoop, binnenzwembad of bowlingbaan. Maar er is dit weekend veel meer in Drenthe te doen. Neem je paraplu mee en moedig voorwaarts!

Springkussenfestival op Parc Sandur

Zijn je kinderen al die regen al zat? Of heb je misschien wel even genoeg van de kinderen in huis? Neem ze dit weekend mee naar het overdekte springkussenfestival in Parc Sandur in Emmen. Springkussens, klimwanden, glijbanen en zelfs een negentien meter lange stormbaan, het is er allemaal. Zaterdag en zondag kun je er terecht tussen 10.00 en 17.00 uur. Een kaartje kost tien euro.

Markt van Melk en Honing