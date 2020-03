Verliezend Hoogeveen worstelt tegen vorm en arbitrage

vv Hoogeveen heeft op eigen veld met 1-3 verloren van Alphense Boys. De ploeg van Nico Haak heeft te maken met een dip in vorm en werd daarnaast twee keer benadeeld door de arbitrage. Door de nederlaag zakt Hoogeveen naar de vierde plaats in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal.

Na een half uur voetballen kwam Hoogeveen voor het eerst op achterstand en direct na rust zette Alphense Boys de 0-2 op het bord. Halverwege de tweede helft deed Hoogeveen wat terug door een treffer van Twan Berends.

Met nog tien minuten te spelen werd de wedstrijd kortstondig stilgelegd nadat een grensrechter geblesseerd moest afhaken. Voor hem werd snel vervanging geregeld. Na hervatting van de wedstrijd kwamen de bezoekers naar een 1-3 voorsprong en was de wedstrijd gespeeld.

Abominabel slecht

"In de 1e helft speelden we abominabel slecht," geeft trainer Nico Haak aan. "We kregen één klein kansje en gaven de eerste tegentreffer kinderlijk gemakkelijk weg. We zitten nu niet in een goede fase en hadden de hele wedstrijd geen aanspraak op een goed resultaat."

Toch was Haak ook kritisch op de arbitrage: "De 0-2 en de 1-3 kwamen overduidelijk voort uit een buitenspelsituatie, waarbij de speler van Alphense Boys wel een meter buitenspel stond. We maken elke wedstrijd beelden, en daar is dat duidelijk op te zien. We hadden hier geen recht op een overwinning maar deze beslissingen maken wel het verschil tussen een gelijkspel of een nederlaag."

Haak blijft ondanks de dubieuze beslissingen vooral naar zijn eigen ploeg kijken en ziet dat het de komende wedstrijden een stuk beter zal moeten gaan. "We zijn allemaal nog hartstikke fit, maar we maken teveel slechte keuzes en spelen te frivool. Dat heeft denk ik toch nog wel met ervaring te maken. We zijn nog altijd goed op weg en hebben wellicht het hele seizoen boven onze stand gespeeld, maar nu spelen we weer onze onder stand. Hopelijk kunnen we de komende periode weer een goede balans daarin vinden."

Stand

In de stand van de hoofdklasse A staat Hoogeveen nu vierde met 32 punten uit 19 wedstrijden. Hollandia is nog altijd koploper na een nipte 2-0 zege op laagvlieger VOC. Die ploeg heeft 40 punten uit 20 wedstrijden. JOS Watergraafsmeer staat 2e met 37 punten en RKAVV is Hoogeveen gepasseerd na de 1-1 tegen JOS. RKAVV staat derde met 33 punten. Volgende week staan die twee ploegen tegenover elkaar.