Noodkreet aan gemeenten: 'Realiseer opvangplekken voor minderjarige vluchtelingen'

Hulporganisaties voor de opvang van minderjarige vluchtelingen trekken aan de bel. Er komen namelijk steeds meer minderjarige vluchtelingen naar Nederland en daar moeten opvangplekken voor geregeld worden. Maar die plekken zijn er niet.

Per 1 januari 2024 moeten er in Drenthe bijna honderd plekken voor deze kinderen beschikbaar zijn, maar daar is nog geen zicht op, meent Bart de Bruin van Stichting Phusis; een stichting die helpt bij het plaatsen en begeleiden van die minderjarigen. Reden voor hem en andere hulporganisaties voor een brief aan de gemeenten en de provincie voor hulp.

"Op dit moment hebben meer dan driehonderd kinderen geen veilige plekjn", vertelt De Bruin ook namens onder andere hulporganisaties Jadeborg en Nidos. "We zijn halverwege het jaar. En we weten dat als het zo doorgaat, dat er dan nog veel meer kinderen in en na de zomer geen veilige plek hebben."

Opvanggezinnen of kleinschalige opvang

Voor minderjarige vluchtelingen zie je een verschil in de ondersteuning die er in Nederland wordt geboden. "Meerderjarige vreemdelingen worden opgevangen door het COA, dat is vaak in asielzoekercentra. Als ze dan een verblijfsvergunning hebben, stromen ze door naar een eigen woning in de samenleving", legt De Bruin uit. "Bij kinderen zie je dat daar tot hun achttiende jaar begeleiding is. Na hun achttiende jaar zitten ze nog wel in een overgangsregeling, maar dan krijgen ze een eigen woning en redden ze zich in principe in de samenleving."

De jongeren die zich in Nederland melden worden in opvanggezinnen of kleinschalige opvanglocaties en woonvoorzieningen geplaatst. Tot hun 18e krijgen ze een voogd aangewezen. De minderjarigen hebben daarnaast recht op onderwijs, gezondheidszorg en begeleiding.

Plekken in Drenthe

Vanaf 2024 moeten er 91 minderjarige vluchtelingen in Drenthe worden opgevangen, meldt het Nidos, een organisatie voor jeugdbescherming voor vluchtelingen. Halverwege april dit jaar waren er 47 plekken gevuld. Dat betekent dat er voor het einde van het jaar nog ruim veertig nieuwe plekken gecreëerd moeten worden voor minderjarigen.