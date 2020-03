Amateurs Emmen blijven steken op gelijkspel in Bussum

vv Emmen heeft op bezoek bij SDO uit Bussum met 1-1 gelijk gespeeld. De formatie van Hendrik Oosting had lang de overhand, maar kon een vroeg voorsprong in de tweede helft niet vast houden.

In de stand van de hoofdklasse A blijven de Emmenaren op de 13e plaats steken met 19 punten uit evenveel wedstrijden.

"Wij hadden in de eerste helft de overhand en door een goal van Patrick Eberhard kenden we een goed begin van de wedstrijd," aldus trainer Hendrik Oosting. "Met de wind mee hadden we echter meer moeite en was het spel van SDO juist beter."

Gedwongen keeperswissel

In de 56e minuut viel de gelijkmaker en daarmee werd de uiteindelijk eindstand van 1-1 op het bord gebracht. Emmen kwam in de laatste tien minuten nog wel in de problemen toen doelman Lars van der Swaluw met rood van het veld werd gestuurd. De keeper van Emmen schatte een hoge inkomende bal verkeerd in en greep hem buiten het strafschopgebied in de handen.

Glenn Arts nam vervolgens zijn plek over. "Een gedwongen keuze, want we waren door onze wissels heen. Hij deed echter goede zaken en hield zelfs nog een mooie bal uit de kruising," aldus Oosting.

Volgende week speelt Emmen op eigen veld de degradatiederby tegen MSC uit Meppel.