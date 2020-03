Scorende trainer doet HHCombi de das om

HHCombi is afgehaakt in de strijd om de top in de vijfde klasse C. De fusieclub leed op eigen veld een nederlaag tegen koploper Makkinga: 1-2.

Door het verlies ziet HHCombi de achterstand op de eerste plek groeien tot negen punten. De manschappen van trainer Abel Darwinkel komen deze competitie nog acht keer in actie.

Onderliggende partij

HHCombi, ontstaan door het samengaan van SV Halen en Hijker Boys, was in de eerste helft duidelijk de onderliggende partij. Makkinga kreeg in Hooghalen kans na kans, maar een doelpunt bleef echter uit.

Dat kwam vooral omdat de voorhoede van de Friese gasten niet scherp genoeg was. In andere gevallen had Makkinga simpelweg pech. Zo stuiterde de bal na een harde uithaal via de onderkant van de lat weer terug in het veld.

Blunder

Het spelbeeld veranderde na de pauze aanvankelijk niet. Wederom dwong Makkinga enkele kansen af, maar een blunder van doelman Tim de Wit hielp HHCombi in het zadel. Hij liet de bal glippen, waarna Geralt Oostenbrink profiteerde: 1-0.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van de verrassende voorsprong. Ivo Savenije zorgde al snel voor de gelijkmaker. Dat deed hij op aangeven van trainer Robbie Dijkstra, die zichzelf in het elftal had gebracht.

Snoekduik

Die opvallende wissel bezorgde Makkinga uiteindelijk ook de winst. Met een snoekduik kopte Dijkstra elf minuten voor tijd de verdiende 1-2 binnen. Die klap kwam HHCombi niet meer te boven. Makkinga had in de slotfase nog een derde doelpunt moeten maken, maar Savenije hielp die kans om zeep.