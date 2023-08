Nachtelijke zoektocht met politiehelikopter boven Annen: 'Een stuk overzichtelijker'

De politie heeft afgelopen nacht met een politiehelikopter boven Annen gevlogen. De politie kreeg een melding binnen van twee inbraken in bedrijfspanden aan De Hullen en besloot de helikopter in te zetten.

Met meerdere politiewagens, politiehonden en de helikopter is de omgeving uitgekamd, maar zonder resultaat. "Met de inzet van de politiehelikopter hebben we overzicht over een groter gebied. Door de warmtecamera's die aan boord zitten, kunnen we mensen snel mensen opsporen."