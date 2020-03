FC Emmen afgeschminkt op historische bodem: 5-1

Glenn Bijl is boos na de tweede simpele tegengoal in Rotterdam (Rechten: Hollandse Hoogte/Ronald Bonestroo)

Ondanks de nederlaag blijft FC Emmen 12e op de ranglijst met 29 punten uit nu 25 duels. Het gat met de belangrijke 16e plaats, die nu wordt bezet door Fortuna Sittard, is na deze speelronde geslonken naar vier punten.

Heylen in de fout

Michaël Heylen leidde na exact twee minuten de dramatische middag voor FC Emmen in door de bal simpel te verliezen aan Patrick Joosten die met een fraai stiftje Dennis Telgenkamp passeerde: 1-0.

Burnet in de fout

De Drentse club leek zich te herstellen en was via Luka Adzic dichtbij de 1-1, maar de vervanger van de geblesseerde Kerim Frei zag zijn inzet via Sparta-verdediger Bart Vriends op de paal belanden. In de 29e minuut ging Lorenzo Burnet in de fout. De linksback leverde zomaar de bal in bij Mohamed Rayhi die aan een rush begon en de bal vanaf zo'n 17 meter achter Dennis Telgenkamp schoot: 2-0. Emmen was aangeslagen en drie minuten na de tweede goal moest Telgenkamp opnieuw vissen toen Vriends een vrije bal binnenkopte en het duel eigenlijk al besliste: 3-0.

De Leeuw maakt negende goal

Lukkien bracht direct na rust Jafar Arias en Keziah Veendorp voor Burnet en Adzic en hoopte op een snelle 3-1. Die kwam ook nog. Uit het niets tikte Michael de Leeuw, de topschutter van FC Emmen, uit een voorzet van Glenn Bijl de 3-1 binnen. Het was voor de captain van Emmen zijn negende goal van het seizoen.

4-1 en 5-1

Met Anco Jansen voor Hilal Ben Moussa probeerde Lukkien om door te drukken, maar dat lukte niet. Sterker nog, Sparta kreeg meer en meer ruimte in de omschakeling. Telgenkamp voorkwam twee keer de 4e treffer, maar was tien minuten voor tijd wel kansloos op een corner die door Miguel Araujo per ongeluk werd beroerd: 4-1. Sparta maakte het feestje helemaal af door in de 86e minuut uit een fraaie aanval de 5-1 te scoren. Abdou Harroui was de maker.