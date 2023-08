Schapenhouder Jantinus de Groote overleden

De Groote raakte zelf ook schapen kwijt door toedoen van de wolf. Dat was onder andere in 2018. In de jaren daarop sleepte hij BIJ12 voor de rechter, dat is organisatie die de wolvenschade in Nederland afhandelt. Hij pleitte onder andere voor een hogere schadevergoeding per schaap . Ook wilde hij graag een vergoeding voor een aantal doodgeboren lammetjes, die na een wolvenaanval door de moeder werden afgestoten, daar ging de rechtbank uiteindelijk niet in mee.